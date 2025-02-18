Таинственный рой землетрясений тревожит греческие острова

Уже три недели жители греческого острова Аморгос живут в напряжении: регион потрясают тысячи землетрясений, причина которых до сих пор остается загадкой. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

С 26 января по 14 февраля сейсмологи Афинского университета зарегистрировали более 19 200 подземных толчков в районе Кикладского архипелага, где находится Аморгос. Несмотря на то, что разрушений и жертв нет, остров вместе с тремя соседними территориями находится в режиме чрезвычайного положения до 11 марта.

Школы на Аморгосе, Санторини и других островах закрыты, а учителям приходится проводить занятия дистанционно. Многие дети задаются вопросами: «Где лучше спрятаться во время толчков?»

«Это похоже на пандемию COVID-19, — сообщила учительница Дионисия Кобаю. — Только тогда мы могли просто остаться дома и защитить себя, а теперь не знаем, что произойдет в следующий момент».

Некоторые жители покинули остров, но большинство остались. На улицах зимнего Аморгоса, где закрыты кафе и таверны, жизнь напоминает замершее время – лишь лягушки и кошки нарушают тишину.

На побережье спасатели наблюдают за крошечным необитаемым островком Анидрос, где фиксируется большинство эпицентров. Ученые уже установили новые датчики для изучения феномена, ведь Аморгос окружен шестью разломами.

На острове еще живы воспоминания о разрушительном землетрясении 1956 года силой 7,5–7,7 баллов, после которого цунами высотой 20 метров обрушилось на побережье.

Хотя толчки постепенно ослабевают, причина их остается неразгаданной. Ученые продолжают наблюдения, а жители надеются, что в этот раз природа не повторит свою катастрофическую историю.

Ранее в Польше обнаружили следы метеоритов в древних украшениях.