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Стало известно, почему москвич выкинул кота из окна квартиры

Baza: москвич выкинул из окна кота из-за проигрыша футбольной команды
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Telegram-канал «Агентство «Москва»»

В Москве блогер-художник Иван Namer выбросил из окна третьего этажа дома кота, расстроившись из-за проигрыша футбольной команды. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Мужчина объяснил, что сделал это под влиянием эмоций. Он сказал, что кот в очередной раз сломал свой лоток, и это его расстроило. Также блогер признался, что еще одной причиной его поступка стало разочарование в связи с тем, что футбольная команда ПСЖ не стала чемпионом Франции.

Позже Namer опубликовал видео с котом и заверил, что животное здорово.

«Блогер сходил за котом, снял видео, где попросил не поднимать шума, но очевидцев было уже не остановить. Сначала они вызвали полицию, а потом одна девушка предложила забрать кота», — говорится в публикации.

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого обращения с домашним животным.

23 февраля сообщалось, что в поселке Гаспра неизвестный выкинул кошку Мусю из «Ласточкиного гнезда», которое находится на вершине 40-метровой скалы. Она жила на территории замка порядка 10 лет, была местной достопримечательностью и встречала гостей. 25 февраля кошку нашли и вытащили из расщелины. Животное не пострадало.

Ранее в ДНР нашли десятки кошек, которые жили в подвале с российскими военнослужащими.

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