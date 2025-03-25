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В ДНР нашли десятки кошек, которые жили в подвале с российскими бойцами

Российские военные три месяца жили в подвале с 30 кошками под Угледаром
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Shutterstock/Sophon Nawit

Российские военнослужащие три месяца жили в подвале с десятками кошек в селе Никольском, расположенном в районе города Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, волонтеры обнаружили в уцелевшем доме 30 животных.

Как рассказал один из бойцов 40-й камчатской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ с позывным «Дамир», в самом здании солдаты обустроили лазарет для оказания медицинской помощи раненым. Спальные места, в свою очередь, располагались в подвале.

«Все кошки с нами там же [спали]. За первый месяц мы откормили наших питомцев, дали им имена», — отметил мужчина.

Он подчеркнул, что каждое животное обладает своим собственным характером. В частности, в доме жил кот по кличке Промедол, который часто приходил к пострадавшим военнослужащим и ложился на их раны. Благодаря этому бойцам Вооруженных сил РФ становилось легче, и боль утихала.

Но однажды российским солдатам пришлось покинуть Никольское, и долгое время они не знали, что стало с их кошками. «Дамир» отметил, что недавно ему сообщили, что животных нашли волонтеры и собираются забрать их к себе.

«Вы не представляете, какая это для нас радость и моральная поддержка!» — сказал он.

21 марта издание NEWS.ru сообщило, что деревенский петух спас жизнь замерзающему бойцу территориальной обороны в селе Обуховка в Курской области. Военный с позывным «Грузин» рассказал, что не мог выбраться из укрытия из-за риска быть обнаруженным украинскими солдатами. Однако ему удалось найти петуха, который грел его холодной ночью.

Ранее военные ВС РФ показали спасенных в зоне боевых действий животных.

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