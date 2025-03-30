В Москве мужчина выбросил кошку из окна и снял это на видео

В Москве мужчина выбросил кошку из окна квартиры на четвертом этаже и снял это на видео.. Об этом сообщает городская прокуратура в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в районе Марьина Роща. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого обращения с домашним животным.

«Ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела, на контроле в прокуратуре», — говорится в публикации.

23 февраля сообщалось, что в поселке Гаспра неизвестный выкинул кошку Мусю из «Ласточкиного гнезда», которое находится на вершине 40-метровой скалы. Она жила на территории замка порядка 10 лет, была местной достопримечательностью и встречала гостей. 25 февраля кошку нашли и вытащили из расщелины. Животное не пострадало.

Ранее в ДНР нашли десятки кошек, которые жили в подвале с российскими военнослужащими.