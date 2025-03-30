Стрелявший из окна по прохожим и автобусу в Бибирево получил 4,5 года колонии

В Москве мужчину, устроившего прошлым летом стрельбу в Бибирево, приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщает в Telegram-канале столичная прокуратура.

По данным ведомства, Александра Шихова признали виновным в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

4 июня 2024 года 51-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии в своей квартире на Костромской улице, в доме №6. Ему помешали доносящиеся с улицы звуки, поэтому он по меньшей мере шесть раз выстрелил из пружинно-поршневой пневматической винтовки из окна в сторону прохожих и общественного транспорта. В результате его действий пострадали двое прохожих, было повреждено остекление автобуса. Ущерб составил свыше 26,7 тыс. руб.

Очевидица стрельбы в московском районе Бибирево Кристина рассказала «Газете.Ru», что находилась в дерматологическом диспансере напротив дома, откуда стрелял мужчина. По ее словам, людей в это время не выпускали из учреждения. Она отметила, что стрелявший ранил девушку в руку и молодого человека в голову — пострадавший юноша получил несерьезное ранение, но был в «потерянном» состоянии.

Ранее в Екатеринбурге поймали мужчину, который станцевал и устроил стрельбу у храма.