Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны детали о семейной ипотеке на вторичку для Москвы и Санкт-Петербурга

Ефимов: в Москве и Петербурге семейная ипотека не распространится на вторичку
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В Москве и Санкт-Петербурге семейная ипотека не распространится на вторичное жилье. Об этом РИА Новости заявил руководитель юридического направления компании Yang Consult Дмитрий Ефимов.

В указанных городах, а также в Московской и Ленинградской областях семейная ипотека будет действовать только при приобретении квартир в новостройках.

Сумма кредита на жилье по семейной ипотеке составит до 12 млн руб., в отличие от регионов, где она будет равняться 6 млн руб.

До этого брокер Дмитрий Ракута заявил, что покупать вторичку по семейной ипотеке – рискованно, но выгодно.

20 марта «Дом.РФ» опубликовал список из 901 города, в котором россияне смогут оформить семейную ипотеку на вторичное жилье. В него вошли такие города, как Мурманск, Воркута, Геленджик, Туапсе, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесский, Назрань, Ухта, Енисейск и многие другие. Возможность оформления семейной ипотеки на вторичное жилье также будет доступна в восьми городах Курской области (например, Судже, Рыльске, Курчатове) и в восьми городах Крыма (таких как Бахчисарай и Джанкой).

Ранее стало известно, что выдача семейной ипотеки выросла в полтора раза за год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами