Стали известны детали о семейной ипотеке на вторичку для Москвы и Санкт-Петербурга

Ефимов: в Москве и Петербурге семейная ипотека не распространится на вторичку

В Москве и Санкт-Петербурге семейная ипотека не распространится на вторичное жилье. Об этом РИА Новости заявил руководитель юридического направления компании Yang Consult Дмитрий Ефимов.

В указанных городах, а также в Московской и Ленинградской областях семейная ипотека будет действовать только при приобретении квартир в новостройках.

Сумма кредита на жилье по семейной ипотеке составит до 12 млн руб., в отличие от регионов, где она будет равняться 6 млн руб.

До этого брокер Дмитрий Ракута заявил, что покупать вторичку по семейной ипотеке – рискованно, но выгодно.

20 марта «Дом.РФ» опубликовал список из 901 города, в котором россияне смогут оформить семейную ипотеку на вторичное жилье. В него вошли такие города, как Мурманск, Воркута, Геленджик, Туапсе, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесский, Назрань, Ухта, Енисейск и многие другие. Возможность оформления семейной ипотеки на вторичное жилье также будет доступна в восьми городах Курской области (например, Судже, Рыльске, Курчатове) и в восьми городах Крыма (таких как Бахчисарай и Джанкой).

Ранее стало известно, что выдача семейной ипотеки выросла в полтора раза за год.