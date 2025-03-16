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Выдача семейной ипотеки выросла в полтора раза за год

«Известия»: россияне взяли семейную ипотеку на 181 млрд рублей в феврале
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

По итогам февраля россияне взяли семейную ипотеку на 181 млрд рублей, что на 60% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Согласно данным организации, всего банки выдали 32 тыс. льготных кредитов. Показатель за год вырос в полтора раза. Так, в ВТБ выдача семейной ипотеки выросла втрое в сравнении с февралем 2024 года, а в банке «Санкт-Петербург» — в 10 раз.

По информации аналитической компании Frank RG, всего в феврале было оформлено ипотеки на 219 млрд рублей. На льготную программу для семей с детьми пришлось более 80% выдач кредитов, отметили представители организации.

14 марта Минфин РФ сообщил, что с 1 апреля 2025 года в стране расширится программа семейной ипотеки — она охватит вторичный рынок жилья в регионах с низким уровнем жилищного строительства. Семьи с детьми в возрасте до шести лет включительно смогут получить ипотечный кредит под 6% годовых на приобретение квартиры в многоквартирном доме, не старше 20 лет и не признанном аварийным.

Ранее Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации.

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