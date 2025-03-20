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Названы города России, где можно взять семейную ипотеку на вторичное жилье

Дом.РФ назвал города, в которых можно взять семейную ипотеку на вторичку
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

С 1 апреля в 901 городе России станет возможным приобретение вторичного жилья по программе семейной ипотеки. Это касается тех населенных пунктов, где на начало 2025 года строится два или меньше многоквартирных домов, сообщает пресс-служба «Дом.РФ».

В список вошли такие города, как Мурманск, Воркута, Геленджик, Туапсе, Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Переславль-Залесский, Назрань, Ухта, Енисейск и многие другие. В список попали города из различных регионов, за исключением столичных. Возможность оформления семейной ипотеки на вторичное жилье также будет доступна в восьми городах Курской области (например, Судже, Рыльске, Курчатове) и в восьми городах Крыма (таких как Бахчисарай и Джанкой).

Особенно широк выбор городов, где можно будет воспользоваться семейной ипотекой на готовое жилье, в ДНР (более 50 городов), ЛНР (свыше 35 городов), а также в Свердловской области (более 35 городов) и Кировской области (почти 20 городов).

14 марта Минфин России сообщил, что в России с 1 апреля 2025 года расширится программа семейной ипотеки — она охватит вторичный рынок жилья в регионах с низким уровнем жилищного строительства.

Ранее стало известно, сколько квартир можно купить на переплату по ипотеке 2025 года.

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