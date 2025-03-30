В АТОР рассказали о снижении спроса на Стамбул в качестве стыковочного хаба

Спрос на летний Стамбул как на стыковочный хаб для перелетов в третьи страны среди граждан России снизился. Об этом РИА Новости сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она объяснила это тем, что Азербайджан и ОАЭ стали предлагать более дешевые и короткие стыковки.
«Стамбул был привлекательнее по цене и по времени стыковки, а сейчас выстрелило много других направлений: Баку, Арабские Эмираты. Стыковка в этих странах составляет всего час-два, лететь через них дешевле», — сказала Ломидзе.
При этом глава АТОР отметила, что на фоне протестов в Стамбуле туроператоры не фиксируют аннуляций купленных туров. По ее словам, туристы, в данный момент находящиеся в городе, чувствуют себя безопасно.
«Те, кто уже там или те, кто купил туры, не отказываются от поездки», — указала она.
При этом Ломидзе добавила, что существует небольшое замедление продаж новых туров в Стамбул — на 5% от недели к неделе.
Также глава АТОР рассказала, что ассоциация зафиксировала взрыв спроса среди россиян на туры во Вьетнам.
Ранее в АТОР опровергли массовое заражение россиян лихорадкой денге во Вьетнаме.