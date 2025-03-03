В АТОР опровергли массовое заражение россиян лихорадкой денге во Вьетнаме

АТОР: данные о заражении россиян лихорадкой денге во Вьетнаме не подтвердились

Российские туроператоры не подтвердили сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских туристов во Вьетнаме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

«На данный момент российские туроператоры не подтверждают сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских путешественников во Вьетнаме», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на власти Вьетнама писал, что в Таиланде начали фиксировать случаи заболевания лихорадкой денге среди россиян. По словам одной из заболевших туристок, она заразилась лихорадкой на острове Панган после проливных дождей, из-за которых активизировались комары — переносчики инфекции.

Помимо этого, на симптомы лихорадки начали жаловаться туристы соседнего острова Самуи. Туристы обнаружили у себя симптомы лихорадки, среди которых высокая температура, жажда, тошнота и сыпь на теле.

Одна из пострадавших, Надежда, приехавшая на остров отдыхать, рассказала «Газете.Ru», что во время болезни у нее была температура 40 градусов, а также сильная ломота и слабость в теле.

Ранее стало известно, что на Филиппинах начнут платить деньги за поимку комаров с денге.