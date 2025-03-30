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В России резко вырос спрос на туры в одну из стран

Ломидзе: АТОР фиксирует взрывной рост спроса россиян на туры во Вьетнам
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Vietnam Stock Images/Shutterstock/FOTODOM

Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала взрыв спроса граждан РФ на туры во Вьетнам. Об этом РИА Новости сообщила глава ассоциации Майя Ломидзе.

По ее словам, резкий спрос фиксируют не только на осень и зиму, но и на праздники в мае, и на лето. Ломидзе отметила, что Вьетнам точно войдет в топ-10 летних направлений, может быть, даже сможет войти в пятерку.

«Мы можем говорить о взрывном спросе на это направление», — сказала она.

Глава АТОР объяснила это тем, что в последние годы у россиян копился отложенный спрос на поездки в эту страну.

«Туристы с нетерпением ждали Вьетнам, прямые рейсы мгновенно подстегнули этот спрос. Еще удачно совпало, что в это время укрепился рубль», — отметила Ломидзе.

При этом глава ассоциации добавила, что это не отразилось на позициях Таиланда: спрос на эту страну растет параллельно.

В марте Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян еще на три года. Находиться в стране без визы можно до 45 дней. Электронную визу туристы могут оформить с помощью специального портала. Благодаря этому путешественники смогут находиться в стране до 90 дней.

Ранее в АТОР опровергли массовое заражение россиян лихорадкой денге во Вьетнаме.

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