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Юрист объяснил, что нельзя выбрасывать на свалку

Юрист Корнеев сообщил, что за выброс мебели и батареек на свалку грозит штраф
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Depositphotos

Крупную бытовую технику, мебель и батарейки запрещено выбрасывать в мусорный контейнер, за это предусмотрен штраф. Об этом заявил ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев в беседе с агентством «Прайм».

«Батарейки и аккумуляторы — в их состав входят цинк, свинец, кадмий и другие вещества, при разложении способные отравить воду и почву», — отметил он.

Кроме того, не являются обычным мусором крупная бытовая техника, компьютеры, старые шины, мебель и макулатура. Строительный мусор также запрещено складывать в бак. Необходимо заключить договор с организацией, имеющей лицензию на транспортирование отходов с первого по четвертый классы опасности, подчеркнул юрист.

За нарушение предусмотрен штраф от 2 тысяч рублей, добавил Корнеев.

В конце прошлого года стало известно, что ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали робота для уборки мусора на обширных природных территориях. Это модель размером с крупную радиоуправляемую машинку, которая перемещается с помощью гусеничных колес для лучшей проходимости. Внутри встроены двигатели, система мониторинга с камерой для фиксации происходящего на маршруте, радиомодуль для управления и передачи данных между другими роботами, гироакслерометр, отвечающий за изменение направления и скорости движения.

Ранее сообщалось, что британец решил купить свалку, на которой мог потеряться жесткий диск с биткоином.

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