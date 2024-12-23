В России разработали робота для сбора мусора в лесах и степях

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали робота для уборки мусора на обширных природных территориях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Специалисты отметили, что существующие аналоги роботов-мусорщиков представляют собой крупные устройства, оснащенные встроенным баком для сбора отходов. Такие машины эффективны лишь на небольшой площади.

В новом проекте исследователи ПНИПУ сосредоточились на создании небольших автономных аппаратов, способных беспрепятственно исследовать местность и собирать данные, отмечая места скопления мусора в обширных и сложных зонах, таких как лес или степь.

«Вместо создания универсального устройства эффективнее, если каждый из роботов будет выполнять часть общей задачи, чтобы распределить нагрузку между всеми машинами. Поэтому мы предложили такую модель: компактные роботы занимаются поиском, определяют местоположение мусора и строят карту местности.

Другие, более крупные – собирают отходы по сформированной карте. Это позволит не тратить энергию на лишние перемещения, а также снизить возможный ущерб при передвижении тяжелых роботов по территории», — объяснил доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ Антон Посягин.

Политехники уже разработали прототип робота-разведчика. Это модель размером с крупную радиоуправляемую машинку, которая перемещается с помощью гусеничных колес для лучшей проходимости. Внутри встроены двигатели, система мониторинга с камерой для фиксации происходящего на маршруте, радиомодуль для управления и передачи данных между другими роботами, гироакслерометр, отвечающий за изменение направления и скорости движения.

Ранее корейские ученые создали рой роботов-муравьев.