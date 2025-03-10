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В США потерпел крушение самолет

В США самолет упал на парковку, загорелись несколько автомобилей
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Shutterstock

Небольшой самолет разбился в округе Ланкастер, штат Пенсильвания. Об этом сообщило местное подразделение телекомпании CBS.

Инцидент произошел около 15:20 по местному времени (22:20 по московскому). Воздушное судно упало на парковку, в результате чего загорелись несколько автомобилей. В настоящее время на месте крушения работают экстренные службы.

По данным местного телеканала WGAL, есть пострадавшие, однако в каком состоянии они находятся — пока неизвестно.

20 февраля стало известно, что в аризонском аэропорту Марана столкнулись два малогабаритных самолета. В правоохранительных органах города сообщили, что столкнувшиеся в воздухе самолеты были легкомоторными — это Cessna 172S и Lancair 360 MK II. На борту каждого из них находились только пилоты — они не выжили в столкновении.

12 февраля сообщалось, что американский военный самолет EA-18 G Growler упал в Тихий океан у побережья штата Калифорния. Инцидент произошел в заливе Сан-Диего недалеко от авиационной базы Военно-морских сил США Норт-Айленд. Оба летчика катапультировались и после кратковременного пребывания в воде были спасены экипажем рыболовецкого судна.

Ранее в США военный самолет упал рядом с вулканом.

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