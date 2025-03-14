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В аэропорту США загорелся самолет

Fox News: пассажирский самолет загорелся в аэропорту Денвера
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freepik.com

В аэропорту города Денвер, расположенного в штате Колорадо, загорелся самолет авиакомпании American Airlines. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По его данным, пассажиров эвакуировали по крылу лайнера.

Информации о пострадавших и причинах возгорания пока не поступало.

9 марта небольшой самолет разбился в округе Ланкастер, штат Пенсильвания. Инцидент произошел около 15:20 по местному времени (22:20 по московскому). Воздушное судно упало на парковку, в результате чего загорелись несколько автомобилей.

1 марта грузовой самолет компании FedEx совершил аварийную посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси) вскоре после вылета. Причиной экстренной посадки стало возгорание двигателя, вызванное столкновением с птицей. Инцидент, сопровождавшийся, по свидетельствам очевидцев, громким звуком, произошел около 8:07 утра по местному времени (16:07 мск).

Ранее в США произошло столкновение двух легкомоторных самолетов.

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