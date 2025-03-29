Авиалайнер чуть не столкнулся с истребителем у аэропорта Вашингтона

В Вашингтоне авиалайнер едва не столкнулся с истребителем

Авиалайнер чуть не столкнулся с самолетом ВВС США у вашингтонского национального аэропорта Рональда Рейгана (DCA). Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации.

Согласно информации канала, ЧП случилось днем 28 марта. Airbus A319 вылетел из столицы в Миннеаполис. В это время реактивный самолет Нортроп T-38 «Тэлон»‎ ВВС США летел к Арлингтонскому национальному кладбищу для демонстрации полета.

«Рейс Delta получил бортовое предупреждение о том, что поблизости находится еще один самолет, и авиадиспетчеры дали корректирующие инструкции обоим самолетам», — говорится в материале.

В статье не уточняется, насколько близко находились самолеты друг от друга, однако оба продолжили свои маршруты без происшествий.

В январе этого года произошло столкновение пассажирского самолета, следовавшего из штата Канзас, и военного вертолета в небе над американской столицей. В тот момент лайнер заходил на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана.

После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. При этом на борту самолета находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров, включая спортсменов и тренеров сборной США по фигурному катанию. В вертолете, в свою очередь, были трое военнослужащих. Никого из них спасти не удалось.

Ранее в в США загорелся самолет перед взлетом.