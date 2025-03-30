Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик пообещал весну всем россиянам

Вильфанд: в начале апреля на всю территорию России придет весна
close
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Со вторника, 1 апреля, на всей территории России ожидают температуру в районе климатической нормы или выше, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В начале апреля на всей территории страны будет наступление теплой погоды, только на выходных в Хабаровском крае и Якутии температура будет ниже нормы», — заявил синоптик.

Он добавил, что уже в среду весна доберется и до этих регионов, а температура приблизится к климатической норме. Эксперт упомянул мощный антициклон, по западной периферии которого движется теплый воздух: из-за него в апреле в Западной Сибири температура будет на 12-14°C выше положенного.

По словам Вильфанда, рекордные температуры устанавливаются уже сейчас. Так, в четверг, 27 марта, в Ханты-Мансийске, Салехарде, селе Луганск на юге Сибири, Томске и отдельных районах Красноярского края были зафиксированы наивысшие значения.

29 марта в Москве был установлен новый температурный максимум с начала 2025 года: столбики термометров поднялись до 13,9°C, побив предыдущий рекорд от 14 марта в 13,7 °C. В Санкт-Петербурге тоже был зафиксирован новый температурный рекорд для этого дня — температура воздуха поднялась до 15°C, превзойдя предыдущее максимальное значение 2007 года в 14,8°C.

Ранее американский сурок разошелся в прогнозе на весну с российским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами