Американский сурок разошелся в прогнозе на весну с российским

Сурок Фил из Панксатони в штате Пенсильвания предсказал, что весна в США наступит еще не скоро. Об этом сообщает CBS News.

Традиционно считается, что, если сурок испугается своей тени и прячется в нору, зима продлится еще полтора месяца. А если погода облачная и Фил не видит своей тени, то весна ожидается ранней.

«Я спускаюсь обратно, здесь наверху тень. Готовьтесь еще к шести неделям зимы в этом году», — зачитал прогноз от лица Фила представитель «Клуба сурка» десяткам тысяч зрителей на традиционной церемонии.

В это же время в России сурок Сергей из Тульского областного экзотариума предсказал теплую и раннюю весну. В Тульском экзотариуме, как и в США, отмечают День сурка, но с поправкой на местные условия. Суркам ставят кормушку: если они выходят к ней активно, значит весна будет ранней; если лениво и сонно — скорого прихода тепла ждать не стоит. В этом году Сергей активно принялся завтракать, но при этом «его подруга Наташа с настороженностью отнеслась к блюду».

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США ранее оценили точность прогнозов длительности весны от сурка Фила. Они пришли к выводу, что Фил верно предсказывал приход весеннего тепла лишь в 35% случаев.

Ранее ребенок нашел живого сурка в автомате с игрушками.