Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский сурок разошелся в прогнозе на весну с российским

Сурок Фил из Пенсильвании предсказал американцам позднюю весну
close
Barry Reeger/AP

Сурок Фил из Панксатони в штате Пенсильвания предсказал, что весна в США наступит еще не скоро. Об этом сообщает CBS News.

Традиционно считается, что, если сурок испугается своей тени и прячется в нору, зима продлится еще полтора месяца. А если погода облачная и Фил не видит своей тени, то весна ожидается ранней.

«Я спускаюсь обратно, здесь наверху тень. Готовьтесь еще к шести неделям зимы в этом году», — зачитал прогноз от лица Фила представитель «Клуба сурка» десяткам тысяч зрителей на традиционной церемонии.

В это же время в России сурок Сергей из Тульского областного экзотариума предсказал теплую и раннюю весну. В Тульском экзотариуме, как и в США, отмечают День сурка, но с поправкой на местные условия. Суркам ставят кормушку: если они выходят к ней активно, значит весна будет ранней; если лениво и сонно — скорого прихода тепла ждать не стоит. В этом году Сергей активно принялся завтракать, но при этом «его подруга Наташа с настороженностью отнеслась к блюду».

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США ранее оценили точность прогнозов длительности весны от сурка Фила. Они пришли к выводу, что Фил верно предсказывал приход весеннего тепла лишь в 35% случаев.

Ранее ребенок нашел живого сурка в автомате с игрушками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами