Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге побит температурный рекорд

Гидрометцентр: рекорд тепла побит в Петербурге, воздух прогрелся до плюс 15°C
close
АО «Балтийский завод»

В Санкт-Петербурге 29 марта был зафиксирован новый температурный рекорд для этого дня — температура воздуха поднялась до +15°C, превзойдя предыдущее максимальное значение +14,8°C, зафиксированное в 2007 году. Об этом сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Точное значение нового рекорда будет известно позднее.

На днях Колесов сообщил, что в Санкт-Петербурге до конца недели ожидается теплая погода, температура воздуха будет доходить до +15°C. По его словам, к выходным, 29 и 30 марта, воздух прогреется до +10-15°C, добавил синоптик. В субботу и воскресенье ожидается антициклон.

До этого начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в первые пять дней апреля в Москве будет стоять теплая погода — температура воздуха будет выше климатической нормы.

Ранее Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в семи регионах РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами