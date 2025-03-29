В Петербурге побит температурный рекорд

В Санкт-Петербурге 29 марта был зафиксирован новый температурный рекорд для этого дня — температура воздуха поднялась до +15°C, превзойдя предыдущее максимальное значение +14,8°C, зафиксированное в 2007 году. Об этом сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Точное значение нового рекорда будет известно позднее.

На днях Колесов сообщил, что в Санкт-Петербурге до конца недели ожидается теплая погода, температура воздуха будет доходить до +15°C. По его словам, к выходным, 29 и 30 марта, воздух прогреется до +10-15°C, добавил синоптик. В субботу и воскресенье ожидается антициклон.

До этого начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в первые пять дней апреля в Москве будет стоять теплая погода — температура воздуха будет выше климатической нормы.

Ранее Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в семи регионах РФ.