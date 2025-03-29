Москва обновила температурный рекорд с начала года

«Фобос»: в Москве 29 марта стал самым теплым днем с начала года

В Москве зафиксирован новый температурный максимум с начала 2025 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По данным синоптика, сегодня столбики термометров поднялись до +13,9 градуса, побив предыдущий рекорд от 14 марта (+13,7 градуса).

«Даже на фоне теплых дней конца марта сегодняшняя дата войдет в метеорологическую историю как самая теплая с января», — отметил Леус.

Специалист добавил, что суточные рекорды в Москве в последнюю неделю марта традиционно превышают +17 градусов, но текущее значение стало рекордным именно для 2025 года.

В Санкт-Петербурге 29 марта был зафиксирован новый температурный рекорд для этого дня — температура воздуха поднялась до +15°C, превзойдя предыдущее максимальное значение +14,8°C, зафиксированное в 2007 году.

До этого начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в первые пять дней апреля в Москве будет стоять теплая погода — температура воздуха будет выше климатической нормы.

Ранее в Москве наблюдалось солнечное затмение.