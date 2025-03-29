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В Германии прошла акция против размещения американских ракет

DPA: в ФРГ прошли протесты против размещения США ракет средней дальности
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Ralph Orlowski/Reuters

Более тысячи человек вышли на протест в немецком Висбадене, выступая против планов США разместить ракеты средней дальности в Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на данные полиции.

По информации издания, организаторы ожидали до 4 тысяч участников, однако, по итогам митинга, полиция зафиксировала около 1,4 тысячи демонстрантов. Акция прошла под лозунгом: «Нет новым американским ракетам средней дальности в Германии, распустить командование в Висбадене». Нарушений порядка не зарегистрировано.

Участники держали плакаты с критикой военного присутствия США.

«Мы против эскалации и милитаризации», — заявил один из организаторов.

23 января сообщалось, что общественные деятели и политики Германии подписали открытое письмо против размещения ракет из Соединенных Штатов на немецкой территории.

10 июля прошлого года Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отмечал, что РФ заблаговременно начала работу по ответным мерам на решение о размещении ракет средней и малой дальности США в Германии.

Ранее в Германии захотели «разоружить» Россию.

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