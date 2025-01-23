Немецкие общественники выступили против размещения ракет США в Германии

NTV: общественники ФРГ выступили против размещения ракет США в Германии

Общественные деятели и политики Германии подписали открытое письмо против размещения ракет из Соединенных Штатов на немецкой территории. Об этом сообщил телеканал N-TV.

«Активисты движения за мир и ученые в преддверии выборов в Бундестаг призывают не допустить размещения американского оружия средней дальности в Германии <...>, а также участия Германии в разработке европейского оружия средней дальности», — говорится в заявлении.

По мнению подписантов, на этот шаг США может отреагировать Россия, направив на Германию аналогичное оружие.

Среди подписавших открытое письмо — политик Сара Вагенкнехт, председатель совета евангелической церкви Германии Маргот Кессман, физик и политик Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер и многие другие известные деятели.

10 июля прошлого года Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отмечал, что РФ заблаговременно начала работу по ответным мерам на решение о размещении ракет средней и малой дальности США в Германии.

Ранее экс-аналитик ЦРУ предупредил о возможном изгнании войск США из Германии.