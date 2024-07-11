Россия заранее начала готовить ответ на размещение ракет США в ФРГ

Россия заблаговременно начала работу по контрмерам в ответ на решение о размещении ракет средней и малой дальности (РСМД) США в Германии. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, чьи слова приводит сайт МИД.

«Необходимая работа по подготовке компенсирующих контрмер российскими профильными ведомствами была начата заблаговременно и ведется на системной основе», — заявил замминистра.

Рябков добавил, что публичные заявления о конкретных параметрах реагирования российской стороны на обострение обстановки в сфере «пост-ДРСМД» последуют по мере принятия соответствующих решений руководством страны.

Замминистра пояснил, что план Вашингтона и Берлина является деструктивным, но при этом — ожидаемым шагом.

Рябков подчеркнул, что военное командование РФ «уже взяло в работу» это сообщение и Россия даст «военный ответ» на решение США. Дипломат отметил, что российская сторона будет анализировать, о каких конкретно системах пойдет речь.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии.

Ранее в МИД РФ назвали США главарем «банды войны».