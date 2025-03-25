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В Германии захотели «разоружить» Россию

Экс-глава МИД ФРГ Габриэль призвал предложить Москве меры по разоружению
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Bernd von Jutrczenka/DPA via AP

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал к размещению большего числа американских ракет средней дальности в Европе и заявил о необходимости предложить России меры по разоружению. Его слова приводит Rheinische Post.

Он заявил, что меры по размещению американских ракет средней дальности должны приниматься не только в Германии, поскольку на данный момент она является «единственной страной-мишенью».

«И я также хотел бы увидеть параллельное предложение о разоружении для России, как в 1980-х годах: если Россия готова вывести свои уже развернутые ракеты средней дальности, то взамен мы можем отказаться от их развертывания. Продолжим ли мы курс на перевооружение в Европе или нет, зависит от России», — сказал Габриэль.

10 июля прошлого года Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отмечал, что РФ заблаговременно начала работу по ответным мерам на решение о размещении ракет средней и малой дальности США в Германии.

Ранее в Германии объяснили, почему Путин не допустит появления западных миротворцев на Украине.

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