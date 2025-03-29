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Росавиация начала расследовать «серьезный инцидент» с посадкой самолета на автотрассу

Росавиация расследует инцидент с посадкой самолета на трассу под Вологдой
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УМВД России по Вологодской области

Росавиация начала расследование «серьезного инцидента» с частным самолетом-амфибией Л-147М, который совершил вынужденную посадку на федеральную автотрассу А114 в Вологодской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.

По его словам, инцидент с двухмоторным поршневым самолетом, который выполнял учебно-тренировочный полет в районе посадочной площадки Кедрово, произошел около 17:00 по технической причине. Находившийся в кабине капитан судна не пострадал, самолет тоже не был поврежден.

До этого сотрудники Госавтоинспекции заметили самолет на трассе А-114 «Вологда-Новая Ладога» между поселками Лесково и Сосновка во время патрулирования. Они помогли организовать движение по дороге и отогнали воздушное судно в сторону. Как выяснили СМИ, за штурвалом находился директор местного завода по производству специальных подшипников Александр Голец. Он объяснил сотрудникам ГАИ необходимость вынужденной посадки техническими проблемами и заверил, что имеет разрешение на полет.

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