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За штурвалом севшего на автодороге самолета находился директор завода

Севшим на вологодской трассе самолетом управлял директор местного завода Голец
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Telegram-канал «Baza»

В Вологодской области на автотрассе экстренно приземлился легкомоторный самолет. За штурвалом находился директор местного завода по производству специальных подшипников Александр Голец, пишет Telegram-канал Baza.

По информации очевидцев, Голец объяснил сотрудникам ГИБДД необходимость вынужденной посадки техническими проблемами, заявив о разрешительной документации на полет.

Сотрудники ГИБДД помогли переместить самолет на безопасное расстояние от проезжей части.

Дальнейшие полеты на данном воздушном судне были запрещены до выяснения причин инцидента.

До этого сообщалось, что самолет, приземлившийся на трассе в Вологодской области, выполнял рейс из Череповецкого района региона в Ярославскую область. Ему пришлось аварийно приземлиться на автомобильной дороге у поселка Сосновка. Посадка произошла между 16:24 и 17:07.

В МВД по Вологодской области уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет.

Ранее врач перечислила самые частые экстренные ситуации со здоровьем в полете.

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