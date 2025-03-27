СК назвал число иностранцев, воюющих на стороне Украины

Свыше 3000 иностранцев принимают участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на лекции для студентов МГИМО МИД России, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Получены сведения об участии в вооруженном конфликте на стороне Украины свыше 3300 наемников из более чем 70 стран», — отметили в СК.

871 человеку предъявлены обвинения, добавили в ведомстве.

24 марта сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил воюющего за ВСУ 60-летнего гражданина Грузии Надима Хмаладзе к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным суда, с марта 2022 по март 2023 года Хмаладзе прибыл на Украину, где прошел курсы по огневой подготовке и минно-подрывному делу в тренировочных центрах.

Затем мужчина принимал участие в боевых действиях на территории Ирпеня, Гостомеля Бучанского района, Бучи Киевской области против представителей силовых структур ДНР, а также против военнослужащих Вооруженных сил России. За наемничество Хмаладзе получил вознаграждение в размере более 745 тысяч рублей.

Ранее британец снял от первого лица свое пленение в Курской области.