Воевавшего на стороне ВСУ наемника из Грузии заочно осудили на 14 лет

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Грузии Надима Хмаладзе к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ, передает РИА Новости.
Хмаладзе 60 лет. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
По данным суда, с марта 2022 по март 2023 года Хмаладзе прибыл на Украину, где прошел курсы по огневой подготовке и минно-подрывному делу в тренировочных центрах. После чего мужчина принимал участие в боевых действиях на территории Ирпеня, Гостомеля Бучанского района, Бучи Киевской области против представителей силовых структур ДНР, а также против военнослужащих Вооруженных сил России.
За наемничество Хамаладзе получил вознаграждение в размере более 745 тысяч рублей, добавили в Генпрокуратуре РФ.
21 марта наемника ВСУ из Грузии Михаила Камхадзе в Донецке заочно приговорили к 23 годам лишения свободы. Его объявили в международный розыск.
Ранее наемника из США заочно осудили за преступления в Курской области.