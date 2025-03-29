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Очевидцы сообщили о частых афтершоках в Бангкоке

ТАСС: афтершоки в Бангкоке происходят каждые 10-15 минут
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Aung Shine Oo/AP

В Бангкоке (Таиланд) люди ощущают регулярные афтершоки после землетрясения, они происходят раз в 10-15 минут. Об этом местная жительница Олеся Аргеткина рассказала в беседе с ТАСС.

Она отметила, что по ощущениям подземные толчки ослабевают. Большинство зданий в Бангкоке, включая многоэтажные, по словам Аргеткиной, не повреждены.

«Есть несколько домов, которые признаны сейчас аварийными, но они, опять же, были изначально не очень хорошо построены», — сказала она.

Дом, в котором живет Аргеткина, сейчас проверят специалисты. Женщина вместе с подругой по рекомендации властей переселились в гостиницу.

28 марта на территории Мьянмы зафиксировали несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. При этом жители расположенных рядом стран — КНР, Вьетнама и Таиланда — ощутили сильные афтершоки.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание.

В Мьянме оказались повреждены ряд зданий, а также был частично разрушен исторический дворец Мандалай и обрушился мост через реку Иравади. Многие жители республики получили травмы, более 1000 людей не пережили природный катаклизм.

Ранее самолеты со спасателями МЧС РФ отправились в Мьянму.

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