Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что в республике будет разработана программа восстановления для четырех районов Донецка.

«Готовим программу восстановления Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка», — написал он.

По его словам, около 20 тысяч объектов мирной инфраструктуры уже восстановлены. Пушилин добавил, что с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным определены этапы предстоящей работы по строительству.

До этого Пушилин заявил, что с 1 апреля у граждан появится возможность оформить льготную ипотеку на вторичное жилье в тех населенных пунктах ДНР, где пока не развернуто масштабное жилищное строительство. По словам Пушилина, в 2025 году обстановка позволяет начать строительство многоквартирных домов в Донецко-Макеевской агломерации. По мере продвижения войск власти начнут возводить новое жилье и в остальных муниципалитетах, добавил глава ДНР.

Ранее в правительстве заявили, что в РФ кардинально снизился уровень бедности.