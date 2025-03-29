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В РФ завершили расследование против молдавского банкира Платона

МВД: завершено расследование дела бизнесмена Платона о выводе из РФ 48 млрд руб.
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platonzamoldovu/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела, связанного с молдавским банкиром Вячеславом Платоном, который обвиняется в выводе из страны свыше 48 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Следователем Следственного департамента МВД России завершено расследование еще одного уголовного дела в отношении одного из организаторов международного преступного сообщества Вячеслава Платона», — заявили в МВД.

Ведомство также подчеркнуло, что дело касается вывода более 48 миллиардов рублей из России и в настоящее время находится в Преображенском районном суде Москвы.

До этого сообщалось, что обвиняемый в отмывании денег и мошенничестве банкир Вячеслав Платон был задержан в Великобритании для экстрадиции в Молдавию. Отмечалось, что молдавские прокуроры сотрудничают с коллегами из Великобритании, чтобы экстрадировать Платона.

В России Платону уже вынесен один заочный приговор. Летом 2023 года суд приговорил его к 20 годам колонии по уголовному делу о неправомерном выводе денежных средств в иностранной валюте из России на сумму более 126 млрд рублей.

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