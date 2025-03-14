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В Британии задержали банкира Платона

В Британии задержали банкира Вячеслава Платона, его экстрадируют в Молдавию
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platonzamoldovu/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Обвиняемый в отмывании денег и мошенничестве банкир Вячеслав Платон задержан в Великобритании для экстрадиции в Молдавию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры республики.

«Власти Британии уведомили Генеральную прокуратуру Республики Молдова о его задержании в соответствии с запросом, поданным 25 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что молдавские прокуроры сотрудничают с коллегами из Великобритании, чтобы экстрадировать Платона.

В октябре прошлого года Министерство внутренних дел РФ обвинило бизнесмена из Молдавии Вячеслава Платона в выводе денежных средств — свыше 48 млрд рублей — из Российской Федерации. В ведомстве отметили, что с 2013-го по 2014 год Платон руководил «Молдиндконбанком» и являлся координатором вывода из РФ денег клиентов якобы под видом операций с банками России. Иностранного бизнесмена ранее заочно признали виновным в создании и руководстве преступными сообществом и выводе из России свыше 126 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что россиянина будут судить за хищение более 1 млрд рублей у двух тысяч пайщиков.

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