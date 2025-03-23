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В Мурино отключили воду и электричество

Mash: в части Мурино отключилась вода и электричество
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Depositphotos

В части городов Мурино и Бугры в Ленинградской области произошло одновременное отключение воды и электричества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«На районе закрылись магазины, а некоторые жители застряли в лифтах», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, под отключения попали жители Воронцовского, Шувалова, Ручьевского проспекта, также света нет в торговом центре «Эко парк». Отмечается, что за водой жители отправляются к метро «Девяткино».

Уточняется, что отключения произошли из-за аварии на подстанции «Ручьи». Ожидается, что электроснабжение вернется в течение 3-5 часов.

20 марта сообщалось, что в Горно-Алтайске произошло масштабное отключение электроэнергии, вызванное умышленным поджогом подстанции. Как сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале, неизвестный злоумышленник слил масло из двух трансформаторов на подстанции 110 кВ ПС «Горно-Алтайская» №19 и поджег оборудование.

Ранее в Ингушетии пожар на подстанции лишил жителей Сунжи электричества.

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