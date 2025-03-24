Хинштейн прокомментировал извинения блогера Апачева за граффити в Судже

Извинения блогера Акима Апачева, которые он принес за оставленные в Судже граффити с нецензурной бранью, не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн во время заседания правительства, передает РИА Новости.

Обращаясь к коллегам, Хинштейн отметил, что 24 марта необходимо сформировать административный материал в отношении Апачева, нарушившего запрет на въезд в приграничные территории и расписавшего нецензурными лозунгами здания объектов и жилые дома. По словам чиновника, действия блогера вызвали вполне понятное негодование местных жителей.

«Вижу его извинения, но эти извинения не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил», — сказал врио губернатора.

22 марта Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo опубликовал репортаж из Суджи, героем которого стал Аким Апачев. Блогер и рэпер ранее приехал в Курскую область, где при поддержке регионального «Народного Фронта» провел третий урок Открытого Русского Космоса. В Суджу с журналистами WarGonzo Апачев отправился, как он сам заявил в ролике, чтобы оставить там «свою наскальную живопись».

В видео Апачев рисовал на стенах домов и заборах в Судже, где-то перекрывая граффити, оставленные там отступившими украинскими военными. Некоторые из его надписей были без нецензурной брани, например, «Труба до Киева доведет», «Открытый русский космос», «Так будет с Европой». Однако блогер оставил и те, что содержали матерные выражения. Его действия практически сразу осудили в социальных сетях.

На фоне этого Апачев принес извинения за свои граффити. Он отметил, что не хотел никого обидеть своими творчеством, а хотел поддержать российских бойцов.

Ранее журналисты попали под обстрел в Судже.