В РФ в апреле вступит в силу закон о знании русского языка для детей мигрантов

Володин: с апреля детей мигрантов не будут принимать в школу без знания русского

Закон об обязательном знании русского языка для детей мигрантов при поступлении в школу вступит в силу с 1 апреля. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам Володина, также будут проверять законность нахождения ребенка на территории Российской Федерации.

Также с апреля начнет действовать закон против телефонных мошенников. Теперь на одного россиянина будет возможно зарегистрировать не более 20 сим-карт. Также на портале «Госуслуги» появится возможность проверить число оформленных на человека сим-карт.

В детских лагерях заработает единая программа воспитательной работы. Детям будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности, уважение к памяти российских военных и трудолюбие.

Еще с 1 апреля в России будет ограничена выдача рискованных ипотечных и автокредитов.

Накануне депутат Государственной думы Михаил Матвеев заявил, что дети иностранцев, предоставленные сами себе, слоняются без дела по улицам, общественным пространствам и проявляют агрессию по отношению к детям россиян. Он также отметил, что, согласно данным Следственного комитета, количество тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними мигрантами, за 2024 год выросло вдвое.

Ранее в Госдуме рассказали о «вычистке наших городов и улиц» от нелегальных мигрантов.