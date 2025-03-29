Россиянам рассказали, какие законы начнут действовать с  1 апреля

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин перечислил законы, которые вступят в силу с 1 апреля 2025 года. Соответствующий пост он опубликован в своем Telegram-канале.

В частности, парламентарий напомнил, что с апреля детей мигрантов не будут принимать в школы страны без знания русского языка. Для таких детей при поступлении в школу или другие учебные заведения вводится обязательная проверка законности нахождения в России, а также уровня владения русским языком.

Также с апреля начнет действовать закон против телефонных мошенников. Теперь на одного россиянина будет возможно зарегистрировать не более 20 сим-карт. Также на портале «Госуслуги» появится возможность проверить число оформленных на человека сим-карт.

В детских лагерях заработает единая программа воспитательной работы. Детям будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности, уважение к памяти российским военным и трудолюбию.

Также с 1 апреля в России будет ограничена выдача рискованных ипотечных и автокредитов.

Ранее сообщалось, что мошенники стали обманывать россиян при помощи схемы с лотерейными билетами.