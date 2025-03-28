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В Госдуме предложили «выслать всех» детей мигрантов

Депутат Матвеев: в РФ менее 25 % детей мигрантов посещают школы и детские сады
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Илья Питалев/РИА Новости

В России проживает почти 800 тысяч несовершеннолетних детей мигрантов, из которых детские сады и учебные заведения посещают менее 25%. Такую статистику в своем Telegram-канале опубликовал депутат Государственной думы Михаил Матвеев.

Она содержится в ответе на запрос, который коллега парламентария, депутат Сергей Обухов, направил в МВД. Матвеев назвал вышеуказанные данные «удивительными».

Как заявил политик, дети иностранцев, предоставленные сами себе, слоняются без дела по улицам, общественным пространствам и проявляют агрессию по отношению к детям россиян.

«Полиция робко так признает, что за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию этих детей составляет всего около 8 тысяч протоколов в год. Вместо нескольких сотен тысяч и депортации такого «балласта» с горе-родителями из России, МВД сопли жует про «комплекс мер, направленных на адаптацию и интеграцию». Кого? Тех, кто не хочет исполнять российские законы? А зачем они тут вообще нужны, кто-то может пояснить?» — написал депутат.

Он также отметил, что, согласно данным Следственного комитета, количество тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними мигрантами, за 2024 год выросло вдвое.

Матвеев добавил, что необходимо «выслать всех».

14 марта сообщалось, что Минпросвещения РФ подготовило письменные и устные тесты по русскому языку для детей мигрантов. Для будущих первоклассников тестирование будет проводиться только в устной форме. Министерство также утвердило минимальное число баллов, которые обеспечат проходной балл для поступления в школу — не менее трех баллов.

Такое решение было принято после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нельзя считать успешным прохождение теста при 30% верных ответов. Согласно новому закону, дети мигрантов, провалившие тестирование на знание русского языка, не будут зачисляться в школы на территории РФ.

Ранее в Госдуме рассказали о «вычистке наших городов и улиц» от нелегальных мигрантов.

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