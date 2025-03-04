В Госдуме рассказали о «вычистке наших городов и улиц» от нелегальных мигрантов

Перед тем, как приглашать трудовых мигрантов из новых стран, нужно «вычистить» российские города от засилья нелегальной миграции, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Так в беседе с «Газетой.Ru» она прокомментировала предложение главы Минэкономразвития привлекать рабочих из Мьянмы.

«Я бы не стала конкретно говорить о тех странах, из которых могли бы прибывать мигранты. Я думаю, что необходимо, прежде всего, навести порядок в собственной стране, не допуская нелегальную миграцию, потому что вопрос до конца еще не решен. Несмотря на то, что приняты ряд ужесточающих законов в сфере нелегальной миграции, предстоит еще огромная работа по вычистке наших городов, улиц, особенно агломерации и столицы, от засилья нелегальной миграции. Но после этого нам необходимо понять по запросам работодателей о необходимости привлечения трудовых мигрантов. В отдельных регионах уже действуют нормы, по которым трудового мигранта можно привлечь только в том случае, если предлагаемая заработная плата не ниже среднеотраслевой по региону. Это не в защиту мигрантов делается, а в защиту местного населения. Потому что если заведомо низкие зарплаты, то, конечно, можно привлечь и из Индии, и из Мьянмы, откуда угодно. Но если зарплата достойная, то наше местное население пойдет на эти рабочие места», — сказала Бессараб.

Депутат считает, что приглашать в Россию неквалифицированных специалистов из разных стран, не знающих русского языка, не имеет смысла.

«Нужно прежде всего думать о том, что, если мы приглашаем работать, чтобы это были высококвалифицированные специалисты. Те, которые нам действительно нужны. Есть примеры мировые — недостаток медицинских кадров в США был в свое время решен за счет внешней миграции из Индии. В свое время там все врачи, медсестры относились к касте неприкосновенных. Это было, конечно, унизительно для людей, которые много лет отдали образованию в сфере медицины. Многие из них переехали и работают в США. Вот если мы сможем сделать то же самое, я буду это приветствовать. Если же это просто выбор стран, где набрать можно неквалифицированных специалистов, не знающих русского языка, то, наверное, это не имеет смысла», – констатировала Бессараб.

О том, что нужно рассмотреть новые страны для привлечения в Россию трудовых мигрантов, во время выступления в Госдуме заявил глава Минэкономики Максим Решетников. В качестве примера он привел Мьянму. И пояснил, что это необходимо для насыщения рынка труда в нынешних экономических условиях.

До этого «Известия», ссылаясь на доклад Центробанка о региональной экономике, писали, что российские компании стали чаще нанимать рабочих из Африки, Латинской Америки и Азии. Большая часть вакансий связана с сельским хозяйством, складским сегментом, строительством и сферой доставки.

Ранее в Вологодской области мигрантам запретили работать на стройках.