Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины

Светлана Захарова, бывшая жена арестованного экс-замминистра обороны Тимура Иванова, хотела вернуть арестованные государством автомобили, ссылаясь на развод. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Суд ранее арестовал внедорожник Chevrolet Suburban и минивэн Mercedes-Benz V-класса, оформленные на нее. Кроме того, Захарова также просила суд снять арест с ее банковских счетов, так как на ее иждивении четверо детей. Захарова и Иванов официально состояли в браке с 2010 по 2022 год.

До этого сообщалось, что особняк, в котором проживали замминистра обороны Тимур Иванов и его бывшая жена Светлана Захарова, записан на 51-летнего водителя Станислава Кузнецова.

15 марта стало известно, что суды арестовали имущество Тимура Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны РФ из-за наличия гостайны.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова нашли секретный документ.