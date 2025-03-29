Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины

Бывшая жена Тимура Иванова хотела вернуть арестованные машины из-за развода
close
zakharova_sveta/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Светлана Захарова, бывшая жена арестованного экс-замминистра обороны Тимура Иванова, хотела вернуть арестованные государством автомобили, ссылаясь на развод. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Суд ранее арестовал внедорожник Chevrolet Suburban и минивэн Mercedes-Benz V-класса, оформленные на нее. Кроме того, Захарова также просила суд снять арест с ее банковских счетов, так как на ее иждивении четверо детей. Захарова и Иванов официально состояли в браке с 2010 по 2022 год.

До этого сообщалось, что особняк, в котором проживали замминистра обороны Тимур Иванов и его бывшая жена Светлана Захарова, записан на 51-летнего водителя Станислава Кузнецова.

15 марта стало известно, что суды арестовали имущество Тимура Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны РФ из-за наличия гостайны.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова нашли секретный документ.

Все новости на тему:
Дело Тимура Иванова
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами