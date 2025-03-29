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В селах под Суджей после освобождения заметили вернувшихся аистов

РИА Новости: в села под Суджей после освобождения от ВСУ вернулись аисты
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Depositphotos

В села Суджанского района Курской области, которые освободили от ВСУ, возвращаются аисты. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, который был в поселке Погребки.

По его словам, он видел, как на столбе возле одного из домов местных жителей, уничтоженных артиллерийскими снарядами ВСУ, птица устроила гнездо и сидела там.

Поселок Погребки находился под контролем ВСУ с 13 августа 2024 года. В населенный пункт вошли части 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой (ОДШБр) ВСУ. За время оккупации поселка поступали сведения об издевательствах над мирными жителями.

Накануне в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки войск «Север» освободили село Гоголевка в Суджанском районе Курской области.

До этого командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о положении ВС РФ в Курской области.

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