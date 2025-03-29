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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Гидрометцентр РФ: в Москве в субботу ожидается до +14°C
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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Москве в субботу ожидается до +14°C и переменная облачность, сообщили в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, днем в столице будет +12... +14°C, ночью температура может опуститься до 0°C.

Ожидается переменный ветер со скоростью 2 — 7 м/с. Также атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу ожидается +10... +15°C. В ночь на воскресенье может похолодать до -1°C.

До этого МЧС предупредило о сильном тумане и ограниченной видимости в Москве.

Также Гидрометцентр России сообщил о том, что в Москве и Московской области из-за тумана, который прогнозируют в ночь на субботу, 29 марта, был объявлен желтый уровень опасности.

О тумане, который накроет регион в ближайшее время, москвичей уже предупреждали. В ведомстве призвали водителей снизить скорость во время движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Ранее синоптик спрогнозировал майскую погоду на юге европейской части РФ.

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