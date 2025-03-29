В Москве спрогнозировали сильный туман

МЧС предупредило о сильном тумане и ограниченной видимости в Москве

МЧС предупредило о сильном тумане и ограниченной видимости в Москве. Предупреждение опубликовано ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10 часов утра 29 марта местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — сообщили в МЧС.

Также Гидрометцентр России сообщил о том, что в Москве и Московской области из-за тумана, который прогнозируют в ночь на субботу, 29 марта, был объявлен желтый уровень опасности.

О тумане, который накроет регион в ближайшее время, москвичей уже предупреждали. В ведомстве призвали водителей снизить скорость во время движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

До этого главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что погода на выходных 29 и 30 марта в Москве будет соответствовать середине апреля, температура поднимется до +15°C, что выше нормы на четыре-пять градусов.

Ранее синоптик спрогнозировал майскую погоду на юге европейской части РФ.