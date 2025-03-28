Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Московской области в ночь на субботу

Гидрометцентр: в Москве и области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за тумана, который прогнозируют в ночь на субботу. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ на официальном сайте.

«‎Период предупреждения с 21:00 мск до 09:00 субботы, 29 марта, местами туман», — говорится в сообщении.

Желтый уровень, уточняют специалисты, — средний в колористической шкале погодных предупреждений. Он символизирует на прогностических картах потенциально опасные погодные условия.

О тумане, который накроет регион в ближайшее время, москвичей уже предупреждали. Видимость, по прогнозам синоптиков, составит от 200 до 700 метров.

По прогнозам специалистов Росгидромета, сильный туман ожидается в столице в период с 22:00 четверга, 27 марта, до 10:00 пятницы, 28 марта.

В ведомстве призвали водителей снизить скорость во время движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

До этого главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что погода на выходных 29 и 30 марта в Москве будет соответствовать середине апреля, температура поднимется до +15°C, что выше нормы на четыре-пять градусов.

Ранее синоптик спрогнозировал майскую погоду на юге европейской части РФ.