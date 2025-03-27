Москву в ближайшие часы накроет туман

Сильный туман с видимостью до 700 м ожидается в Москве

Сильный туман с видимостью от 200 до 700 метров ожидается в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Москве.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, сильный туман ожидается в столице в период с 22:00 четверга, 27 марта, до 10:00 пятницы, 28 марта.

В ведомстве призвали водителей снизить скорость во время движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

До этого главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что погода на выходных 29 и 30 марта в Москве будет соответствовать середине апреля, температура поднимется до +15°C, что выше нормы на четыре-пять градусов.

Что касается температуры, отметила Позднякова, она в ночные часы практически меняться не будет. В течение ближайших пяти суток ожидается в пределах +2...+4°C. Днем температура начнет расти и может достигнуть отметки в +11°C, указала специалист.

В пятницу, 28 марта, температура прогнозируется на уровне +12...+14°C. Уже в субботу, 29 марта, столбики термометров могут достигнуть отметки в +15°C. Такая же температура сохранится и в воскресенье, добавила Позднякова.

Ранее синоптик спрогнозировал майскую погоду на юге европейской части РФ.