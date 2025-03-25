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Синоптик спрогнозировал майскую погоду на юге европейской части РФ

Вильфанд: майская погода прогнозируется на юге европейской части РФ
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Температура на шесть-семь градусов выше нормы прогнозируется на юге европейской части России до конца месяца, ожидается потепление до +20...25°С. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта погоды, ночные температуры в Краснодарском крае и Ставрополье еще будут отрицательными — от -1 до -3°С, в самом Краснодаре — от ноля до +3°С.

Вильфанд добавил, что дневные температуры начнут существенно повышаться: температура выше +15...18°С будет в начале недели, а с четверга, 27 марта, добавятся потоки воздуха с юго-востока, поэтому температура прогнозируется в пределах +20...25°С. По словам эксперта, такая картина сохранится до конца месяца.

«К концу недели значения температуры будут превышать норму на шесть-семь градусов, это майская погода. Существенных осадков не прогнозируется, только в среду может быть небольшой дождик», — отметил собеседник агентства.

Научрук Гидрометцентра также рассказал, что на севере европейской России тоже произойдет заметное повышение температуры. По словам Вильфанда, к выходным показатель температуры повысится примерно на три-четыре градуса и составит от +10 до +12°С.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также спрогнозировала на эту неделю потепление в Москве. По словам эксперта, в дневные часы температура будет в пределах +6...+11°С, ночью +1...+4°С. А в середине недели с 24 марта в столице могут пройти небольшие дожди. За сутки локально может выпасть не более двух миллиметров осадков, заключила Позднякова.

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