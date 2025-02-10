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Суд отпустил из СИЗО топ-менеджеров завода «Телта»

Мосгорсуд отпустил из СИЗО обвиняемых в хищении топ-менеджеров завода «Телта»
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Shutterstock

Московский городской суд изменил меру пресечения для заместителя генерального директора пермского завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной, обвиняемых в хищении 33 млн рублей при исполнении контракта с Минобороны РФ. Вместо содержания под стражей их отпустили под домашний арест, сообщила адвокат Елена Волкова в беседе с РИА Новости.

Ранее следствие настаивало на продлении ареста обвиняемых до 10 мая, однако суд с этим не согласился. В конце мая 2023 года представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что Высоков и Гришина признали вину.

Кроме Высокова и Гришиной, обвиняемыми проходят учредитель завода «Телта» Игорь Морозов (остается под стражей) и сотрудник военного представительства Минобороны Алексей Пальмов (под подпиской о невыезде).

Первоначально дело рассматривал Таганский суд Москвы, но позже его передали в Мещанский районный суд. Гособвинение указало, что контракты подписывались в департаменте Минобороны на Мясницкой улице, которая относится к юрисдикции Мещанского суда. Защита настаивает на переводе процесса в Пермь, так как именно там, по их мнению, происходили все вменяемые действия, а также проживает большинство свидетелей.

По версии следствия, в период 2014–2023 годов Минобороны заключило контракт с «Телтой» на поставку телефонов. Однако впоследствии в военном ведомстве посчитали, что предприятие не изготовило трубки самостоятельно, а закупило их в Китае, выдав за собственную продукцию. В результате, как полагает обвинение, фигуранты получили прибыль в размере 33 млн руб.

Ранее Минобороны подало судебные иски к Военно-строительной компании.

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