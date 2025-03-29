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Экс-заместитель учредителя завода «Телта» сбежал из-под домашнего ареста на СВО

Экс-заместитель учредителя завода «Телта» Высоков сбежал из-под домашнего ареста
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Экс-замучредителя пермского завода «Телта» Алексей Высоков, обвиняемый в хищении 48 млн рублей, сбежал из-под домашнего ареста, заключив контракт с Минобороны на участие в спецоперации без ведома следствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства рассказал, что после перевода из СИЗО под домашний арест Высоков заключил контракт с Министерством обороны. По его словам, около недели обвиняемый находился в одной из учебных частей Воронежской области, пока правоохранительные органы не задержали его и не доставили в Москву, где он проходит по уголовному делу о хищении.

Источник ТАСС уточнил, что Миноборон намерено расторгнуть контракт с Высоковым в ближайшее время, поскольку он обманул ведомство, не сообщив информацию о своем процессуальном статусе.

Новость дополняется.

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