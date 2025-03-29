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В РФ моторным лодкам и парусникам могут запретить приближаться к пляжам

МЧС: моторным лодкам и парусникам могут запретить приближаться к пляжам в РФ
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Телеграм-канал «МЧС Чувашии»

В РФ маломерным судам с моторами и парусами могут запретить приближаться к пляжам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа МЧС РФ.

«При плавании на маломерных судах запрещается: заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей и других мест массового отдыха населения на водных объектах», — говорится в документе.

Также россиянам могут запретить буксировать различные устройства, используя маломерные суда, а также приближаться на подобных судах ближе чем на 50 метров к границам заплыва на пляжах.

До этого президент России Владимир Путин подписал базовый закон, на федеральном уровне регламентирующий правила безопасности на воде и прилегающих территориях.

В законе закреплены ключевые понятия, такие как безопасность на водных объектах и система обеспечения безопасности, а также обязательные стандарты для этой системы. Федеральные органы исполнительной власти в свою очередь будут отвечать за разработку и реализацию стратегии по обеспечению безопасности людей.

Ранее в Петербурге полицейские спасли тонущего в канале лодочника.

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