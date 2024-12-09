В Петербурге полицейские спасли тонущего в канале лодочника

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга спасли лодочника, который оказался в ледяной воде Морского канала из-за большой волны, подбросившей его плавсредство. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Уточняется, что правоохранители заметили утопающего во время патрулирования. Самостоятельно выбраться из воды он не мог. Пострадавшему бросили спасательный круг и веревкой подтянули к служебному катеру. От медицинской помощи он отказался.

Издание напоминает, что с 15 ноября навигация по рекам и каналам Петербурга закрыта. Маломерным судам по ним передвигаться запрещено.

Накануне стало известно, что в Архангельской области автомобиль «Жигули» ушел под воду вместе с водителем на зимней переправе.

Инцидент произошел в ночь на 8 декабря, очевидцы сообщили в экстренные службы, что видят под водой автомобиль со включенными фарами. Глубина в месте провала машины составила около 2,5 метров, на место происшествия выехали водолазы Центра гражданской защиты Архангельской области.

Ранее катавшиеся на коньках женщина с ребенком едва не утонули на озере Тургояк.