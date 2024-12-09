Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге полицейские спасли тонущего в канале лодочника

В Петербурге сотрудники МВД спасли тонущего в Морском канале лодочника

close
Depositphotos

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга спасли лодочника, который оказался в ледяной воде Морского канала из-за большой волны, подбросившей его плавсредство. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Уточняется, что правоохранители заметили утопающего во время патрулирования. Самостоятельно выбраться из воды он не мог. Пострадавшему бросили спасательный круг и веревкой подтянули к служебному катеру. От медицинской помощи он отказался.

Издание напоминает, что с 15 ноября навигация по рекам и каналам Петербурга закрыта. Маломерным судам по ним передвигаться запрещено.

Накануне стало известно, что в Архангельской области автомобиль «Жигули» ушел под воду вместе с водителем на зимней переправе.

Инцидент произошел в ночь на 8 декабря, очевидцы сообщили в экстренные службы, что видят под водой автомобиль со включенными фарами. Глубина в месте провала машины составила около 2,5 метров, на место происшествия выехали водолазы Центра гражданской защиты Архангельской области.

Ранее катавшиеся на коньках женщина с ребенком едва не утонули на озере Тургояк.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами