Путин подписал закон о безопасности на воде

Путин подписал базовый закон о безопасности на воде и прилегающих территориях

Президент России Владимир Путин подписал базовый закон, на федеральном уровне регламентирующий правила безопасности на воде и прилегающих территориях. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В законе закреплены ключевые понятия, такие как безопасность на водных объектах и система обеспечения безопасности, а также обязательные стандарты для этой системы. Федеральные органы исполнительной власти в свою очередь будут отвечать за разработку и реализацию стратегии по обеспечению безопасности людей.

В документе также разграничиваются полномочия Российской Федерации, ее субъектов и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности людей на водных объектах. На федеральном уровне вопросы безопасности на воде полностью станут компетенцией МЧС России.

Одна из статей закона определяет основные требования к безопасности на пляжах: водолазное обеспечение, очистка объекта для купания, оборудование и содержание пляжа, работа спасательного поста, обозначение границ зоны купания, ограждение зоны для детей глубиной не более 1,2 метра. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России будет осуществлять надзор за всеми маломерными судами, вести реестр маломерных судов, реестр удостоверений на право управления, оказывать услуги по регистрации, а также производить освидетельствование и аттестацию маломерных судов.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

3 января Путин также подписал закон, увеличивающий административные штрафы до 2 млн рублей за продажу детям табака, вейпов и кальянов.

Ранее Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале.